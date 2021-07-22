Матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» пройдёт без зрителей
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«Команда выйдет на поле с двойной мотивацией, чтобы вы смогли насладиться игрой, пусть даже находясь дома у экрана вашего компьютера или смартфона», — говорится в сообщении на официальной странице «Сочи».
В сочинском клубе принесли извинения болельщикам и сообщили, что в ближайшее время будет опубликована инструкция по возврату денежных средств за билеты на эту встречу.
Матч «Сочи» — «Кешля» состоится 22 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что матч «Химки» — «Зенит» смогут посетить не более 1 тыс. зрителей с QR-кодами.