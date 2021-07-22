Матч «Химки» — «Зенит» смогут посетить не более 1 тысячи зрителей с QR-кодами

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что матч первого тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» посетит не более 1 тыс. зрителей.

«Мы будем пускать всех зрителей по QR-кодам. По количеству болельщиков станем ориентироваться на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По показателям у нас будет в районе 1 тыс. человек», — цитирует Терюшков ТАСС.

По словам министра, подмосковный клуб станет приучать болельщиков к тому, что на стадион проход — только по QR-кодам.

«В дальнейшем, когда будут послабления, мы сможем больше болельщиков пускать на стадион, но только по QR-кодам», — сказал он.

Матч «Химки» — «Зенит» состоится 24 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Сочи» победил «Химки» в контрольном матче.