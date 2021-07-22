Левников рассказал об эксперименте по возможности проведения шестой замены при сотрясении мозга у футболиста

Инспектор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Николай Левников рассказал об эксперименте по возможности проведения дополнительной замены в случае получения футболистом сотрясения мозга.

«Завтра обещали сказать, участвуем ли мы в эксперименте по возможности проведения дополнительной замены в случае получения игроком сотрясения мозга. Если врач определяет, что игрок получил сотрясение мозга, команде разрешается провести дополнительную, шестую замену», — заявил Левников на пресс-конференции перед стартом Российской премьер-лиги.

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