Левников рассказал об эксперименте по возможности проведения шестой замены при сотрясении мозга у футболиста

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Инспектор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Николай Левников рассказал об эксперименте по возможности проведения дополнительной замены в случае получения футболистом сотрясения мозга.
Левников рассказал об эксперименте по возможности проведения шестой замены при сотрясении мозга у футболиста
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Завтра обещали сказать, участвуем ли мы в эксперименте по возможности проведения дополнительной замены в случае получения игроком сотрясения мозга. Если врач определяет, что игрок получил сотрясение мозга, команде разрешается провести дополнительную, шестую замену», — заявил Левников на пресс-конференции перед стартом Российской премьер-лиги.

Ранее Карасёв сравнил судейство в РПЛ и на Евро-2020.

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