Фанаты «Зенита» отказались выкупать билеты на гостевой матч с «Химками»

Фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскрона» обратилось к фанатам клуба, которые планировали посетить матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

«За два дня до выезда мы пока ещё неофициально, но получили подтверждение того, что вход на стадион будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией игры мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу. Просим всех, в том числе тех, кто не причисляет себя к фанатам клуба, проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну», — говорится в сообщении «Ландскроны» в Instagram.

В фанатском объединении объявили, что, лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем.

«Выезд предлагаем также считать и тем, кто будет находиться у арены. Если вопрос посещения игры является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона, помимо гостевого», — говорится в сообщении «Ландскроны» в Instagram.

Матч «Химки» — «Зенит» состоится 24 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Химки» — «Зенит» смогут посетить не более 1 тыс. зрителей с QR-кодами.