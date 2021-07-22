Это'О надеется увидеть Камерун и Катар в финале ЧМ-2022

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Бывший нападающий сборной Камеруна, посол чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Самюэль Это'О поделился ожиданиями от турнира.
Это'О надеется увидеть Камерун и Катар в финале ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Я не сомневаюсь, что чемпионат мира в Катаре будет самым прекрасным в истории. Я надеюсь увидеть Камерун и Катар в финале чемпионата мира. Это будет уникальное событие», — цитирует Это'О пресс-служба чемпионата мира в Катаре.

Бывший нападающий призвал всех приехать в Катар на чемпионат мира.

«Нам есть что вам предложить, и я надеюсь, что болельщики не упустят возможности смотреть по две игры группового этапа в день. В декабре в Катаре около +20 °С, идеальная погода для футбола» — сказал он.

Чемпионат пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Катар использует опыт России при проведении ЧМ-2022 по футболу.

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