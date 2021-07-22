Дос Аньонс заявил, что ради него Нурмагомедов вернётся в ММА

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Рафаэль дос Аньос сообщил, что получил сообщение от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о бое против россиянина Ислама Махачева.

«Я только что получил сообщение от UFC, что Махачев согласился драться со мной 30 октября, пять раундов в Абу-Даби», — написал дос Аньос в Twitter.

Боец отметил, что в случае его победы над Махачевым бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в MMA.

«Нурмагомедов согласится выйти из отставки, чтобы отомстить за поражение своего брата», — написал он.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отклонил предложение UFC о бое с Жоржем Сен-Пьером.