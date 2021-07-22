Дос Аньонс заявил, что ради него Нурмагомедов вернётся в ММА
- AFP
«Я только что получил сообщение от UFC, что Махачев согласился драться со мной 30 октября, пять раундов в Абу-Даби», — написал дос Аньос в Twitter.
Боец отметил, что в случае его победы над Махачевым бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в MMA.
«Нурмагомедов согласится выйти из отставки, чтобы отомстить за поражение своего брата», — написал он.
Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отклонил предложение UFC о бое с Жоржем Сен-Пьером.