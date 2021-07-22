Глава оргкомитета Олимпиады отреагировала на увольнение режиссёра церемонии открытия за шутку про холокост

Глава организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото поделилась мнением об увольнении режиссёра церемоний открытия и закрытия за шутку про холокост.

«Мы пересматриваем всю церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр и обсуждаем, как её провести. Мы хотели бы прийти к решению как можно раньше, потому что церемония открытия Олимпиады уже завтра. Мы подготовимся как следует, чтобы всем было понятно, как её теперь проводить», — цитирует Хасимото Kyodo.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что режиссёр церемонии открытия Олимпиады в Токио уволен из-за шутки про холокост.