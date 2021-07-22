Режиссёр церемонии открытия Олимпиады в Токио уволен из-за шутки про холокост

Председатель оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото сообщил, что режиссёр церемонии открытия соревнований Кентаро Кобаяси был уволен с должности после сообщений в СМИ о его словах, высмеивающих холокост.

«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами геноцида. Любая связь этого человека с Олимпиадой оскорбила бы память 6 млн евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром», — цитирует сотрудник центра по борьбе с антисемитизмом mainichi.jp.

Отмечается, что режиссёр Олимпийских игр принёс свои извинения за случившееся.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в Токио выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.