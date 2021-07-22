Поздняков ответил Познеру, усомнившемуся в целесообразности проведения Олимпиады

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о словах журналиста Владимира Познера, который усомнился в целесообразности проведения летних Олимпийских игр в Токио.
Поздняков ответил Познеру, усомнившемуся в целесообразности проведения Олимпиады
  • РИА Новости

«Я бы ответил Познеру, что 11 тыс. спортсменов не смогли бы воплотить мечту в жизнь, если бы Олимпийские игры отменили. Олимпиада нужна, чтобы не разбить мечту спортсменов», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Олимпиада, перенесённая с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Поздняков заявил, что российских спортсменов узнают благодаря победам на Олимпиаде в Токио.

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