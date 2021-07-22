Поздняков — об итогах опроса ВЦИОМ: российских спортсменов узнают благодаря победам на Олимпиаде в Токио

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментируя итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому 97% опрошенных россиян не узнали ни одного российского спортсмена, заявил, что спортсменов узнают благодаря победам на летних Олимпийских играх в Токио.
Поздняков — об итогах опроса ВЦИОМ: российских спортсменов узнают благодаря победам на Олимпиаде в Токио
  • РИА Новости

«Я отношу результаты опроса к тому, что люди сконцентрированы на проблемы пандемии. Но начиная с 24-го числа эти 97% узнают имена российских спортсменов благодаря их победам на Олимпийских играх в Токио», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Поздняков рассказал об условиях проживания российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

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