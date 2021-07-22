Поздняков рассказал об условиях проживания российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о конструктивных отношениях с оргкомитетом летних Олимпийских игр в Токио по условиям проживания российских спортсменов.
Поздняков рассказал об условиях проживания российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«В первую очередь от ОКР хотел бы официально заявить о наших конструктивных отношениях с оргкомитетом Олимпийских игр. Здание сборной России находится на первой линии от моря с видом на залив, это одно из четырёх зданий с лучшим расположением в Олимпийской деревне. Оргкомитет Олимпиады пошёл нам навстречу, за что я ему благодарен», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Глава ОКР отметил, что, когда кто-то заселяется в новый дом, могут быть вопросы технического характера, но представители оргкомитета Олимпийских игр оперативно их решают.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Поздняков заявил, что более 50% российских спортсменов прошли вакцинацию.

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