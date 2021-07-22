Поздняков: более 50% российских спортсменов прошли вакцинацию

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что более 50% российских спортсменов прошли вакцинацию перед летними Олимпийскими играми в Токио.
Поздняков: более 50% российских спортсменов прошли вакцинацию
  • РИА Новости

«Мы очень много времени посвятили тому, чтобы провести кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. В данном случае можно говорить, что более 50% российских спортсменов прошли вакцинацию, а оставшаяся часть спортсменов имела иммунитет от коронавируса. Но 100%-ной гарантии не может дать ни вакцинация, ни иммунитет», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Глава ОКР заявил, что во Владивостоке у российских пловцов не было таких условий, как в Подмосковье.

«Другой вопрос, что к сожалению, во Владивостоке не было условий, как в Подмосковье. Там ещё с прошлого года введены антиковидные меры, персонал работает вахтовым методом», — сказал он.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Поздняков высказался о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за пандемии.

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