Гандболистка сборной России сообщила о проблемах с режимом на Олимпиаде в Токио

Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева призналась, что у национальной команды есть проблемы с соблюдением режима на летних Олимпийских играх в Токио.

«С режимом пока проблемы: кто засыпает в три часа, кто в четыре. Я в пять еле заставила себя уснуть. Решили коллективно позаниматься вчера йогой и практически перестроились уже. Пока работаем в штатном режиме, вчера провели хорошую тренировку», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу уступила Нидерландам в контрольном матче перед Олимпиадой в Токио.