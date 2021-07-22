Гандболистка сборной России сообщила о проблемах с режимом на Олимпиаде в Токио

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Гандболистка сборной России Дарья Дмитриева призналась, что у национальной команды есть проблемы с соблюдением режима на летних Олимпийских играх в Токио.
Гандболистка сборной России сообщила о проблемах с режимом на Олимпиаде в Токио
  • © REUTERS/Naoki Ogura

«С режимом пока проблемы: кто засыпает в три часа, кто в четыре. Я в пять еле заставила себя уснуть. Решили коллективно позаниматься вчера йогой и практически перестроились уже. Пока работаем в штатном режиме, вчера провели хорошую тренировку», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу уступила Нидерландам в контрольном матче перед Олимпиадой в Токио.

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