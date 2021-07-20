Женская сборная России по гандболу уступила Нидерландам в контрольном матче перед Олимпиадой в Токио

Женская сборная России по гандболу потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в контрольном матче перед летними Олимпийскими играми в Токио.

Встреча проходила в Токио и завершилась со счётом 37:34 в пользу нидерландской команды.

25 июля российские гандболистки начнут выступления на Олимпиаде игрой с командой Бразилии.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России по волейболу уступила Италии в контрольном матче перед Олимпиадой в Токио.