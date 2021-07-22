Журова отреагировала на слова главы WADA о ситуации с допингом в России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о ситуации по борьбе с допингом в России.
Журова отреагировала на слова главы WADA о ситуации с допингом в России
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

«Думаю, они же всё видят, умные люди. Возможно, теперь сами убедились в подтасовках, которые были не со стороны России, а со стороны Родченкова. У меня были надежды, что к зимним Олимпийским играм в Пекине нам даже флаг вернут, потому что в WADA поймут, что российская сторона выполняет свои обязательства, и наказывать спортсменов, не имеющих к допингу отношения, нет никакого смысла», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Она отметила, что гипотетически возврат флага возможен несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мы понимаем, что все манипуляции были связаны с политикой», — добавила Журова.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.

Ранее глава WADA заявил, что ситуация с допингом в России изменилась.

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