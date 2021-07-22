Опалев объяснил, почему Олимпийские игры станут «неполноценными»

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Олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев объяснил, почему Олимпиада-2020 в Токио станет неполноценной.
Опалев объяснил, почему Олимпийские игры станут «неполноценными»
  • Reuters

«Разумеется, мы все очень ждём Олимпийских игр. Хочется, чтобы они состоялись, пусть даже на трибунах не будет болельщиков и по сути Игры получатся неполноценными. Но всё равно надеюсь, россияне выступят, а соревнования не отменят. Поверьте, это очень важно для самих спортсменов, ведь для кого-то данная Олимпиада станет первой, а для кого-то — последней. Неизвестно, что произойдёт через три года. Кто-то закончит карьеру, а кто-то проиграет конкуренцию», — заявил Опалев в интервью RT.

Ранее Панкратов объяснил, почему Японию следует поблагодарить за проведение Олимпиады.

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