Панкратов — о проведении Японией Олимпийских игр: закрыли собой амбразуру

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Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов объяснил, почему Японию следует поблагодарить за проведение Олимпиады.
Панкратов — о проведении Японией Олимпийских игр: закрыли собой амбразуру
  • Reuters
  • © Issei Kato

«Фактически они закрыли собой амбразуру. Проведение Олимпиады при пустых трибунах на сегодняшний день в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии — колоссальный удар по бюджету страны. Поэтому хозяева просто в очередной раз показали миру готовность жертвовать собой. Если запустить ОИ сейчас не выйдет у них, то не получится уже ни у кого», — заявил Панкратов в интервью RT.

Ранее Валуев дал совет российским спортсменам в преддверии Олимпийских игр.

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