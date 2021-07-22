Панкратов — о проведении Японией Олимпийских игр: закрыли собой амбразуру

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов объяснил, почему Японию следует поблагодарить за проведение Олимпиады.

«Фактически они закрыли собой амбразуру. Проведение Олимпиады при пустых трибунах на сегодняшний день в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии — колоссальный удар по бюджету страны. Поэтому хозяева просто в очередной раз показали миру готовность жертвовать собой. Если запустить ОИ сейчас не выйдет у них, то не получится уже ни у кого», — заявил Панкратов в интервью RT.

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