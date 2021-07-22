Буффон сыграл в первом за 20 лет матче за «Парму»

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Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон принял участие в первом матче за «Парму» после возвращения в клуб.
Буффон сыграл в первом за 20 лет матче за «Парму»
  • © twitter.com/gianluigibuffon

43-летний голкипер вышел в стартовом составе на контрольный матч с немецким «Бохумом» и был заменён после перерыва. Встреча завершилась победой «Пармы» со счётом 1:0.

«7339 дней спустя», — написал Буффон в своём Twitter после матча, опубликовав несколько фотографий со встречи.

Буффон начал свою профессиональную карьеру в «Парме» в 1995 году, после чего в 2001 году перешёл в «Ювентус». Нынешним летом он вернулся в свой первый клуб.

Ранее Доннарумма рассказал, что разговор с Буффоном подтолкнул его перейти в ПСЖ.

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