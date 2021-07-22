Стало известно, кто может заменить пловца Бородина на Играх в Токио

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, кто может заменить инфицированного коронавирусом пловца Илью Бородина на летних Олимпийских играх в Токио.
Стало известно, кто может заменить пловца Бородина на Играх в Токио
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

«Мы приняли решение поставить на 200 метров комплексом Максима Ступина, теперь остался технический момент, нужно его дозаявить. Посмотрим, как это получится на практике. У Ступина есть выполненный норматив на чемпионате Европы на этой дистанции», — приводит слова Чепика «Матч ТВ».

Бородин должен был выступить на Олимпийских играх на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием.

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.

Ранее Бородин заявил, что не понимает, как он мог заболеть коронавирусом.

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