Пловец Бородин заявил, что не понимает, как он мог заболеть коронавирусом

Российский пловец Илья Бородин рассказал, что не имеет представления, как он мог заболеть коронавирусной инфекцией, из-за которой пропустит летние Олимпийские игры в Токио.

«Я сам даже не могу предположить, где мог подцепить инфекцию, никто этого не знает. Мы нигде в принципе не гуляли, немного прошлись по Владивостоку в воскресенье — и всё, больше никуда я не ходил дальше отеля и бассейна. У меня просто нет понятия, где и как я подхватил коронавирус», — приводит слова Бородина «Матч ТВ».

Бородин должен был выступить на Олимпийских играх на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием.

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.

Ранее Бородин рассказал о своём самочувствии.