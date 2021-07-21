Пловец Бородин заявил, что не понимает, как он мог заболеть коронавирусом

Короткая ссылка
Российский пловец Илья Бородин рассказал, что не имеет представления, как он мог заболеть коронавирусной инфекцией, из-за которой пропустит летние Олимпийские игры в Токио.
Пловец Бородин заявил, что не понимает, как он мог заболеть коронавирусом
  • РИА Новости

«Я сам даже не могу предположить, где мог подцепить инфекцию, никто этого не знает. Мы нигде в принципе не гуляли, немного прошлись по Владивостоку в воскресенье — и всё, больше никуда я не ходил дальше отеля и бассейна. У меня просто нет понятия, где и как я подхватил коронавирус», — приводит слова Бородина «Матч ТВ».

Бородин должен был выступить на Олимпийских играх на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием.

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.

Ранее Бородин рассказал о своём самочувствии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить