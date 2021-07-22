Трое болельщиков получили ранения в перестрелках во время празднования чемпионства «Милуоки»

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Во время празднования болельщиками завоевания «Милуоки Бакс» первого за 50 лет титула чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) три человека получили ранения в перестрелках.
Трое болельщиков получили ранения в перестрелках во время празднования чемпионства «Милуоки»
  • Reuters
  • © Mark Hoffman

Как сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу полиции Милуоки, недалеко от арены Fiserv Forum произошло две перестрелки, в результате которых ранения получили трое болельщиков, но угрозы их жизни нет.

Отмечается, что один из участников инцидента был арестован, а другие находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо поделился эмоциями от первого в карьере чемпионского титула НБА.

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