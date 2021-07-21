Адетокунбо поделился эмоциями от первого в карьере чемпионского титула НБА
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«Я хочу поблагодарить клуб «Милуоки Бакс» за то, что он поверил в меня. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде за то, что они усердно играли со мной. Рад, что смог это сделать. Счастлив, что сумел выиграть титул с этой командой для города Милуоки. Наш главный тренер Майк Буденхольцер говорит, что мы должны сделать это снова», — сказал Адетокунбо после матча.
«Милуоки» стал чемпионом НБА впервые с 1971 года. Грек был признан MVP финальной серии. В шестом матче серии Адетокунбо записал себе в актив 50 очков, 14 подборов и пять блокшотов. Подобную статистику в финале НБА ранее не сопоставлял ни один баскетболист лиги.
Ранее сообщалось, что Адетокунбо стал седьмым игроком в истории, набравшим 50 очков в финале НБА.