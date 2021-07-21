Адетокунбо поделился эмоциями от первого в карьере чемпионского титула НБА

Короткая ссылка
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями после победы в шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (105:98, 4:2) и завоевания дебютного чемпионского титула в карьере.
Адетокунбо поделился эмоциями от первого в карьере чемпионского титула НБА
  • Reuters
  • © Justin Casterline/Pool Photo via USA TODAY Sports

«Я хочу поблагодарить клуб «Милуоки Бакс» за то, что он поверил в меня. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде за то, что они усердно играли со мной. Рад, что смог это сделать. Счастлив, что сумел выиграть титул с этой командой для города Милуоки. Наш главный тренер Майк Буденхольцер говорит, что мы должны сделать это снова», — сказал Адетокунбо после матча.

«Милуоки» стал чемпионом НБА впервые с 1971 года. Грек был признан MVP финальной серии. В шестом матче серии Адетокунбо записал себе в актив 50 очков, 14 подборов и пять блокшотов. Подобную статистику в финале НБА ранее не сопоставлял ни один баскетболист лиги.

Ранее сообщалось, что Адетокунбо стал седьмым игроком в истории, набравшим 50 очков в финале НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить