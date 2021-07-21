Адетокунбо стал седьмым игроком в истории, набравшим 50 очков в финале НБА

Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал седьмым игроком в истории финальных серий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче.

В шестом матче финальной серии с «Финиксом» (105:98) Адетокунбо набрал 50 очков. До грека в финалах НБА это удавалось лишь Бобу Петтиту (1958 год), Элджину Бэйлору (1962), Рику Бэрри (1967), Джерри Уэсту (1969), Майклу Джордану (1993) и Леброну Джеймсу (2018 год).

«Милуоки» одержал победу в серии со счётом 4:2. Для 26-летнего Адетокунбо это был первый финал в карьере.

Ранее «Милуоки» обыграл «Финикс» и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА.