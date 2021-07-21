«Милуоки» обыграли «Финикс» и впервые за 50 лет стали чемпионами НБА

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В шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» одержал победу над «Финиксом» и выиграл чемпионат.

Встреча, проходившая в «Файсерв-форуме» в Милуоки, завершилась победой хозяев со счётом 105:98.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков, сделавший 14 подборов и поставивший пять блоков. У гостей 26 очков и пять передач на счету Криса Пола.

«Милуоки Бакс» выиграл серию со счётом 4:2 и впервые с 1971 года стал чемпионом НБА. Самым ценным игроком финала был назван Яннис Адетокунбо.

Ранее российский баскетболист Савков снял свою кандидатуру с драфта НБА.

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