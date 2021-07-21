СМИ: Ван Гал возглавит сборную Нидерландов, но уйдёт из команды после ЧМ-2022

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) согласовал контракт с бывшим главным тренером национальной сборной Луи ван Галом.

Как сообщает De Telegraaf, соглашение с 69-летним специалистом рассчитано до завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Отмечается, что после турнира команду возглавит наставник роттердамской «Спарты» Хенк Фрейзер, который вместе с Данни Блиндом и Франсом Хуком войдёт в штаб ван Гала.

Предыдущим наставником сборной был Франк де Бур, возглавивший команду осенью 2020 года после ухода Рональда Кумана в «Барселону» и ушедший в отставку после Евро-2020. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержав восемь побед, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

Ван Гал в прошлом дважды работал со сборной Нидерландов — с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что Арьен Роббен во второй раз завершил карьеру.