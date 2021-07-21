Годин рассказал, что в нём заинтересован клуб из России

Уругвайский защитник итальянского клуба «Кальяри» Диего Годин рассказал о своём будущем в команде.

«У меня остался ещё год по контракту, а также есть опция продления ещё на сезон. На следующей неделе я вернусь в Сардинию для предсезонной подготовки. Президент сказал, что они переживают некоторые экономические трудности, поэтому все игроки, по которым будет сделано выгодное предложение, могут уйти. Они получили предложение из России две-три недели назад, а также из Турции. Но мне никто не звонил с подробностями. У меня на уме «Кальяри», — приводит слова Година Football Italia.

35-летний уругваец играет за «Кальяри» с 2020 года. Большую часть карьеры он провёл в мадридском «Атлетико». В разное время от также выступал за «Вильярреал» и «Интер».

Ранее появилась информация, что Годин ответил отказом на предложение ЦСКА.