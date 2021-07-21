Симеоне: «Реал» и «Барселона» знают, что права на ошибку у них нет

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение о конкуренции в испанской Примере.

«В прошлом году мы говорили о том, что «Реал» проводит плохой или не очень хороший сезон, но при этом он проиграл столько же матчей, сколько и мы. Мы выиграли на матч больше него. «Реал» и «Барселона» знают, что права на ошибку у них нет. Но и развитие таких команд, как «Севилья», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал», показывает, что титул без борьбы не выиграть», — приводит слова Симеоне AS.

«Атлетико» является действующим чемпионом Примеры. Сезон-2021/22 стартует 13 августа.

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