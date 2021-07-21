Фетисов шокирован тем, что 97% россиян не знают имён олимпийцев

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты опроса, проведённого Всероссийскии центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и посвящённого предстоящим летним Играм в Токио.
Фетисов шокирован тем, что 97% россиян не знают имён олимпийцев
  • Reuters

«Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители. Об Олимпиаде надо говорить. У нас, наверное, знают всех этих экспертов ток-шоу, которые с утра до вечера ходят с одной программы на другую, но не знают наших олимпийцев. Стране нужны герои, она должна знать, к чему готовятся на Олимпийских играх, нужно рассказывать об этих ребятах с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у наших детей и молодёжи появлялись кумиры, не надуманные, не нарисованные, а создавшие сами себя с помощью таланта и трудолюбия», — приводит слова Фетисова издание «Говорит Москва».

Он отметил, что спортсменам нужна поддержка болельщиков, особенно в ситуации, когда им приходится выступать без национального флага и гимна.

«Это большая работа, которая во всех странах проводится. Я не знаю, что происходит у нас. Так работает наша сегодняшняя спортивная власть», — добавил Фетисов.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. 

Ранее сообщалось, что 97% россиян не знают ни одного российского олимпийца.

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