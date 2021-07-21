РФС перенёс рассмотрение дела попавшегося на ставках арбитра

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) перенёс рассмотрение дела арбитра Александра Шимарыгина, в отношении которого проводится проверка по фактам ставок в букмекерских конторах.

По словам главы комитета по этике РФС Семёна Андреева, которые передаёт РИА Новости, дело 37-летнего арбитра будет рассмотрено 28 июля.

В прошлом сезоне Шимарыгин отработал на 14 матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что российского судью поймали на игре на ставках. Шимарыгин зарегистрирован в одной из букмекерских контор под своим именем и за последние два года сделал 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.