РФС перенёс рассмотрение дела попавшегося на ставках арбитра

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) перенёс рассмотрение дела арбитра Александра Шимарыгина, в отношении которого проводится проверка по фактам ставок в букмекерских конторах.
РФС перенёс рассмотрение дела попавшегося на ставках арбитра
  • РИА Новости

По словам главы комитета по этике РФС Семёна Андреева, которые передаёт РИА Новости, дело 37-летнего арбитра будет рассмотрено 28 июля.

В прошлом сезоне Шимарыгин отработал на 14 матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что российского судью поймали на игре на ставках. Шимарыгин зарегистрирован в одной из букмекерских контор под своим именем и за последние два года сделал 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.

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