СЭ: российского судью поймали на игре на ставках

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Департамент защиты игры РФС в рамках работы по противодействию договорным матчам выявил, что арбитр Александр Шимарыгин активно делал ставки.
СЭ: российского судью поймали на игре на ставках
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Шимарыгин зарегистрирован в одной из букмекерских контор под своим именем и за последние два года сделал 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.

Отмечается, что дело уже было передано в комитет по этике Российского футбольного союза. 

В прошлом сезоне рефери работал на 14 матчах Футбольной национальной лиги в качестве главного судьи.

Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.

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