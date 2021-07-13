СЭ: российского судью поймали на игре на ставках
- РИА Новости
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», Шимарыгин зарегистрирован в одной из букмекерских контор под своим именем и за последние два года сделал 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.
Отмечается, что дело уже было передано в комитет по этике Российского футбольного союза.
В прошлом сезоне рефери работал на 14 матчах Футбольной национальной лиги в качестве главного судьи.
Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.