Трефилов поделился ожиданиями от выступления женской сборной России по гандболу на ОИ

Вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской сборной Евгений Трефилов поделился ожиданиями от выступления команды на летних Олимпийских играх в Токио.

«Сказать, что где-то есть недостатки, где-то преимущества, я не хочу, Олимпиада всё покажет, самое главное — ввязаться в бой. Были случаи, когда люди, которые не могли играть, заиграли на Олимпиаде. На нас будут настраиваться по-серьёзному, будут стремиться победить. Я бы хотел, чтобы наши гандболистки играли с улыбкой, с желанием победить. Тренерам пожелаю оптимизма и успехов, это главное мероприятие жизни», — приводит слова Трефилова ТАСС.

Соперниками женской сборной России, являющейся действующим чемпионом Игр, на групповом этапе олимпийского гандбольного турнира станут команды Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии.

Ранее тренер российских гандболисток рассказал, что нужно поменять до старта Олимпиады.