Тренер российских гандболисток рассказал, что нужно поменять до старта Олимпиады
- РИА Новости
«Впечатления, судя по результату, не самые хорошие: игра проиграна, пропущено 37 мячей. Единственное объяснение — то, что мы прилетели на неделю позже нидерландских гандболисток, полная акклиматизация произойти не могла. Плюс не очень хорошо добирались на встречу — по пробкам. Но оправдания в пользу бедных», — цитирует Алексеева «Р-Спорт».
По словам тренера, во втором тайме встречи проявились недостатки сборной России.
«Будем работать над устранением недостатков. Внимательно пересмотрим игру и разберёмся. Контрольные встречи закончились, у нас остались только тренировки. Выходим на прямую перед стартом на Олимпийских играх. Повреждений в команде, слава богу, нет», — сказал он.
Встреча проходила в Токио и завершилась со счётом 37:34 в пользу нидерландской команды.
25 июля российские гандболистки начнут выступления на Олимпиаде игрой с командой Бразилии.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу уступила Нидерландам в контрольном матче перед Олимпиадой в Токио.