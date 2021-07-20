Тренер российских гандболисток рассказал, что нужно поменять до старта Олимпиады

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев отреагировал на поражение от национальной команды Нидерландов в контрольном матче перед летними Олимпийскими играми в Токио.

«Впечатления, судя по результату, не самые хорошие: игра проиграна, пропущено 37 мячей. Единственное объяснение — то, что мы прилетели на неделю позже нидерландских гандболисток, полная акклиматизация произойти не могла. Плюс не очень хорошо добирались на встречу — по пробкам. Но оправдания в пользу бедных», — цитирует Алексеева «Р-Спорт».

По словам тренера, во втором тайме встречи проявились недостатки сборной России.

«Будем работать над устранением недостатков. Внимательно пересмотрим игру и разберёмся. Контрольные встречи закончились, у нас остались только тренировки. Выходим на прямую перед стартом на Олимпийских играх. Повреждений в команде, слава богу, нет», — сказал он.

Встреча проходила в Токио и завершилась со счётом 37:34 в пользу нидерландской команды.

25 июля российские гандболистки начнут выступления на Олимпиаде игрой с командой Бразилии.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу уступила Нидерландам в контрольном матче перед Олимпиадой в Токио.