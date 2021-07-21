Медведев и Рублёв вошли в предварительный список участников US Open

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Организаторы четвёртого в сезоне турнира Большого шлема US Open огласили предварительный список участников основной сетки турнира.
Медведев и Рублёв вошли в предварительный список участников US Open
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба турнира, в предварительный список участников вошли российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. 

В мужском одиночном разряде также выступят первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и действующий чемпион US Open австриец Доминик Тим.

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей по рейтингу не прошёл в основную сетку и будет играть квалификацию, если не получит уайлд-кард или никто не снимется.

В женском одиночном разряде выступят первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, действующая чемпионка турнира японка Наоми Осака, белоруска Арина Соболенко и 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Медведев присоединился к сборной России на ОИ в Токио.

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