Теннисист Медведев присоединился к сборной России на ОИ в Токио

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что вторая ракетка мира Даниил Медведев прибыл в Токио и присоединился к национальной команде перед стартом Олимпиады.
Теннисист Медведев присоединился к сборной России на ОИ в Токио
  • Reuters

«Ночью мы прилетели из Южно-Сахалинска, где нам были созданы идеальные условия для подготовки к Играм. Прилетели чартером «Авроры». Хочу отметить, что с точки зрения логистики в Токио всё организовано отлично. Никаких нареканий, всё достойно. Наша команда уже заселилась в Олимпийскую деревню. Медведев тоже присоединился, прилетел после всех. К сожалению, он не сумел посетить сбор из-за необходимости получения визы в США, где после окончания Игр стартует US Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа. Помимо Медведева, Россию на Играх в мужской части сетки представят Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что тренер олимпийской сборной России по теннису сдал подозрительный тест на коронавирус.

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