Капелло отреагировал на информацию о желании снова поработать в сборной России

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что он снова хотел бы поработать с российской национальной командой.
Капелло отреагировал на информацию о желании снова поработать в сборной России
  • РИА Новости

«Желание поработать в России? Нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России. Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо!» — приводит слова Капелло «Спорт-Экспресс».

75-летний итальянец работал со сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира 2014 года, где не сумела выйти из группы. Последним на данный момент местом работы Капелло был китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Ранее появилась информация, что Капелло хотел снова возглавить сборную России.

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