СМИ: Капелло хотел снова возглавить сборную России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло хотел снова возглавить национальную команду.

Как сообщает РБК, ссылаясь на источник в Российском футбольном союзе (РФС), на финале чемпионата Европы по футболу 2020 года в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого тренер заявил о готовности вновь возглавить сборную России.

При этом отмечается, что в РФС не рассматривают вариант с назначением итальянца.

Напомним, что Капелло возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 года.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Блан является кандидатом на пост главного тренера сборной России.