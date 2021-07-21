СМИ: Капелло хотел снова возглавить сборную России

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло хотел снова возглавить национальную команду.
СМИ: Капелло хотел снова возглавить сборную России
  • РИА Новости

Как сообщает РБК, ссылаясь на источник в Российском футбольном союзе (РФС), на финале чемпионата Европы по футболу 2020 года в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого тренер заявил о готовности вновь возглавить сборную России.

При этом отмечается, что в РФС не рассматривают вариант с назначением итальянца.

Напомним, что Капелло возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 года.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Блан является кандидатом на пост главного тренера сборной России.

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