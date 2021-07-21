СМИ: Капелло хотел снова возглавить сборную России
- РИА Новости
Как сообщает РБК, ссылаясь на источник в Российском футбольном союзе (РФС), на финале чемпионата Европы по футболу 2020 года в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого тренер заявил о готовности вновь возглавить сборную России.
При этом отмечается, что в РФС не рассматривают вариант с назначением итальянца.
Напомним, что Капелло возглавлял национальную команду с 2012 по 2015 год.
8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 года.
На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Блан является кандидатом на пост главного тренера сборной России.