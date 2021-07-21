СМИ: Блан является кандидатом на пост главного тренера сборной России

Наставник катарского «Аль-Райяна» Лоран Блан является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

По информации Eurostavka, Российский футбольный союз (РФС) ведёт с Бланом предметные переговоры.

Сообщается, что РФС также рассматривал вариант с приглашением бывшего наставника римской «Ромы» Паулу Фонсеки, но на последнем этапе отбора решил отказаться от данной кандидатуры.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 года.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Карпин прокомментировал готовность возглавить сборную России с совмещением работы в «Ростове».