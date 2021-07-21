Карпин прокомментировал готовность возглавить сборную России с совмещением работы в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что он готов возглавить сборную России только на условиях совмещения с работой в клубе.

«Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие, — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы официальный представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал это и ответил: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие?» Если это не сложно, конечно», — цитирует Карпина «Рейтинг букмекеров».

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 года.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что РФС выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов.