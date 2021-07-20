«Чемпионат»: РФС выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов

Российский футбольный союз (РФС) на данный момент выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов.

Как сообщает «Чемпионат», на пост претендуют главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, наставник «Ростова» Валерий Карпин и экс-тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев.

При этом отмечается, что Кунц является фаворитом в борьбе за должность и с ним уже были проведены предметные переговоры. Также известно, что Бердыев является резервным вариантом.

Кунц возглавляет молодёжную сборную Германии с 2016 года. Под его руководством команда дважды выиграла молодёжный чемпионат Европы.

Ранее стало известно, где сборная России сыграет гостевой матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.