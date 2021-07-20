«Чемпионат»: РФС выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Как сообщает «Чемпионат», на пост претендуют главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, наставник «Ростова» Валерий Карпин и экс-тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев.
При этом отмечается, что Кунц является фаворитом в борьбе за должность и с ним уже были проведены предметные переговоры. Также известно, что Бердыев является резервным вариантом.
Кунц возглавляет молодёжную сборную Германии с 2016 года. Под его руководством команда дважды выиграла молодёжный чемпионат Европы.
Ранее стало известно, где сборная России сыграет гостевой матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.