«Чемпионат»: РФС выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов

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Российский футбольный союз (РФС) на данный момент выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов.
«Чемпионат»: РФС выбирает главного тренера сборной России из трёх кандидатов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Чемпионат», на пост претендуют главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, наставник «Ростова» Валерий Карпин и экс-тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев.

При этом отмечается, что Кунц является фаворитом в борьбе за должность и с ним уже были проведены предметные переговоры. Также известно, что Бердыев является резервным вариантом.

Кунц возглавляет молодёжную сборную Германии с 2016 года. Под его руководством команда дважды выиграла молодёжный чемпионат Европы.

Ранее стало известно, где сборная России сыграет гостевой матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

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