Глава ВОБ высказался о возможных ограничениях по допуску болельщиков на матчи РПЛ

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал информацию об ограничениях на допуск болельщиков на стадионы из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Это очень плохо. Безусловно, это понизит посещаемость чемпионата. Можно очень долго дискутировать по поводу того, что в метро ездить безопасно, а на стадионы ходить опасно. Мы все ждали послабления, но тут просто гром среди ясного неба. У клубов идёт сейчас продажа абонементных программ. Это же очень серьёзный удар! Не все люди привиты, многие вообще не хотят этого делать. ПЦР-тесты — это очень дорогая история, которая превышает стоимость билета. Вопросов больше, чем ответов. Надеюсь, здравый смысл возобладает», — приводит слова Шпрыгина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что данная ситуация требует нахождения детального и понятного решения.

«Лиги, клубы и болельщики в этом вопросе едины. Все хотят ходить на стадионы. Клубы здесь — пострадавшая сторона: будет недовыручка по билетам и абонементам. И так все коммерческие отделы страдают. Статья доходов клуба о продаже билетов не самая значимая, а тут её и добивают», — добавил глава ВОБ.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что в РПЛ допустили ужесточение мер по допуску зрителей на матчи чемпионата России.