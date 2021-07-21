Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» может пройти без зрителей
- © РИА Новости / Пресс-служба ФК «Ахмат»
«Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения игры с участием болельщиков. Окончательное решение о допуске на стадионе будет принято после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время», — говорится в заявлении на официальной странице самарского клуба в Twitter.
Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится 25 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее в «Крыльях Советов» рассказали, сколько болельщиков смогут посетить матч с «Ахматом».