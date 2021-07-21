Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» может пройти без зрителей

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Самарские «Крылья Советов» выпустили заявление по поводу допуска зрителей на матч первого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» может пройти без зрителей
  • © РИА Новости / Пресс-служба ФК «Ахмат»

«Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения игры с участием болельщиков. Окончательное решение о допуске на стадионе будет принято после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время», — говорится в заявлении на официальной странице самарского клуба в Twitter.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится 25 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали, сколько болельщиков смогут посетить матч с «Ахматом».

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