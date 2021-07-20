В «Крыльях Советов» рассказали, сколько болельщиков смогут посетить матч с «Ахматом»
«Предварительно разрешили пускать 30% зрителей на игру, но с соблюдением всех норм против коронавирусной инфекции. Спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову», — цитирует Андреева ТАСС.
Гендиректор самарского клуба также пояснил, будет ли это распространяться на все встречи.
«Сейчас ситуация такая, но она может поменяться и в другую сторону. Каждый день ситуация в области меняется», — сказал он.
Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдёт 25 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало игры — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет домашний матч квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» 4 августа.