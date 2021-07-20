В «Крыльях Советов» рассказали, сколько болельщиков смогут посетить матч с «Ахматом»

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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев ответил на вопрос, сколько зрителей смогут посетить матч 1-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

«Предварительно разрешили пускать 30% зрителей на игру, но с соблюдением всех норм против коронавирусной инфекции. Спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову», — цитирует Андреева ТАСС.

Гендиректор самарского клуба также пояснил, будет ли это распространяться на все встречи.

«Сейчас ситуация такая, но она может поменяться и в другую сторону. Каждый день ситуация в области меняется», — сказал он.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдёт 25 июля на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет домашний матч квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» 4 августа.

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