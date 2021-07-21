СМИ: Черчесов покинул состав технического комитета РФС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул состав технического комитета Российского футбольного союза (РФС).

По информации «РБ Спорт», место Черчесова в комитете займёт новый главный тренер национальной команды.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Черчесовым, который тренировал сборную России с 2016 года.

На чемпионате Европы по футболу 2020 года национальная команда заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Карпин прокомментировал готовность возглавить сборную России с совмещением работы в «Ростове».