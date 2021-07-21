Осинькин высказался о перспективах Пиняева в РПЛ

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о перспективах 16-летнего Сергея Пиняева.

«Пиняев тренируется с нами, действительно хорошо себя показывает. Готов ли он к РПЛ? Поначалу, конечно же, будут отрезки по 15 минут. Что будет потом — будет зависеть от этих отрезков. Если что-то не будет получаться, постараемся сделать так, чтобы получилось через матч или два. Необходимо терпение в таких ситуациях. У нас есть опыт, который мы можем передать таким игрокам. Любому тренеру хотелось бы поработать с такими неординарными футболистами. Таких, как он, десяток не может быть. У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим игроком. Он нестандартен, очень быстро думает, принимает решения. Умеет подлезть под игрока, на скорости очень легко и быстро выходит на удар, бьёт с обеих ног. Не хочу, чтобы его захваливали, чтобы вокруг него был большой ажиотаж. Сергей умный парень и правильно понимает свою ситуацию. Ему надо сейчас сконцентрироваться только на футболе», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Пиняев принял участие в 30 матчах ФНЛ за «Чертаново», забил пять мячей и отдать пять результативных передач.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах с «Крыльями Советов» по Глушенкову.

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