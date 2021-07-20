В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Крыльями Советов» по Глушенкову

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Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулёмин сообщил, что клуб ведёт переговоры с самарскими «Крыльями Советов» по нападающему красно-белых Максиму Глушенкову.
В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Крыльями Советов» по Глушенкову
  • ©fckhimki.com

«Переговоры по Глушенкову идут. Пока это всё, что можем сказать», — цитирует Кулёмина Sport24.

До этого в «Крыльях» рассказали, что заинтересованы в аренде 21-летнего игрока. При этом прежде появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Химок».

В прошлом сезоне он уже выступал на правах аренды за подмосковную команду, за которую провёл шесть матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой».

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