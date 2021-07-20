В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Крыльями Советов» по Глушенкову
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«Переговоры по Глушенкову идут. Пока это всё, что можем сказать», — цитирует Кулёмина Sport24.
До этого в «Крыльях» рассказали, что заинтересованы в аренде 21-летнего игрока. При этом прежде появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Химок».
В прошлом сезоне он уже выступал на правах аренды за подмосковную команду, за которую провёл шесть матчей и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой».