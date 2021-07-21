СМИ: «Реал» и «Барселона» поспорят за футболиста «Баварии» Горецку

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка может продолжить карьеру за рубежом.

Об этом сообщает Bild. По информации источника, за ситуацией с контрактом игрока, который истекает следующим летом, также наблюдает «Манчестер Юнайтед». Все вышеперечисленные клубы намереваются подписать игрока в качестве свободного агента. 

В сезоне-2020/21 26-летний Горецка провёл 32 матча на клубном уровне, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее экс-футболист сборной Нидерландов Роббен во второй раз завершил карьеру.

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