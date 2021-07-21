Валуев назвал логичным возможное назначение Бердыева на пост главного тренера сборной

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался о возможном назначении 68-летнего специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России по футболу.
Валуев назвал логичным возможное назначение Бердыева на пост главного тренера сборной
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«Логично, что Бердыев, скорее всего, станет главным тренером сборной. Я другого и не ожидал. Опыт никуда не девается. Я всегда придерживался мнения, что надо давать возможность нашим специалистам — это же российская сборная», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Бердыев известен по работе с «Ростовом» и «Рубином».

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Лев Лещенко назвал Бердыева фаворитом на пост главного тренера сборной России.

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