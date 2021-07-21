Лещенко назвал Бердыева фаворитом на пост главного тренера сборной России
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«Бердыев подходит нашей сборной. Он умеет ставить игру от обороны, это и нужно нашей команде. У нас в обороне играть некому, может, он найдёт кого-то из молодёжи. Думаю, что он фаворит на пост главного тренера. «Рубин» при нём очень классно играл в Европе, побеждал «Барселону», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».
По его мнению, национальной команде не нужен иностранный тренер, так как в стране есть качественные специалисты. Он отметил, что у сборной уже были неудачные случаи назначения наставника.
Бердыев известен по работе с «Ростовом» и «Рубином».
8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.
Ранее Дмитрий Кириченко объяснил, почему Бердыев должен возглавить сборную России по футболу.