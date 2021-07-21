Кириченко объяснил, почему Бердыев должен возглавить сборную России по футболу
- РИА Новости
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«Прежде всего Курбана Бекиевича отличает пристальное внимание к деталям, нюансам. Это касается и тренировок, и тактических занятий, и быта. Курбан Бекиевич — это человек, который всё замечает, улавливает мельчайшие нюансы быта, поведения игроков, выполнения заданий», — цитирует Кириченко РИА Новости.
Он отметил, что в «Ростове» игроки были очень дисциплинированны, когда Бердыев возглавлял команду, и им это нравилось.
«Даже не сомневаюсь, что Курбан Бекиевич сумеет быстро поставить игру, наладить дисциплину и быт в команде. Помню, какой оказалась разница между тем, что было до его прихода, и тем, что стало потом. Мы шли на 16-м месте с очень призрачными перспективами, но Курбан Бекиевич своим приходом в клуб возродил ростовский футбол», — сказал Кириченко.
Бердыев известен по работе с «Ростовом» и «Рубином».
8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин возглавит сборную России только при условии совмещения с «Ростовом».