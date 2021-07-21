Роналду рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о самом тяжёлом моменте в карьере.

Игрок рассказал о моменте, когда он уезжал с родного острова Мадейра, чтобы выступать за лиссабонский «Спортинг».

«Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слёзы. Я пошёл на посадку в самолёт с этим образом перед глазами. Это был самый тяжёлый момент в моей карьере. Я плакал, это очевидно. Моя семья осталась на Мадейре», — цитирует Роналду Besoccer.

Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне, забив 29 мячей.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Роналду на Икарди.