Роналду рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о самом тяжёлом моменте в карьере.
Роналду рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере
  • Reuters
  • © Massimo Pinca

Игрок рассказал о моменте, когда он уезжал с родного острова Мадейра, чтобы выступать за лиссабонский «Спортинг».

«Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слёзы. Я пошёл на посадку в самолёт с этим образом перед глазами. Это был самый тяжёлый момент в моей карьере. Я плакал, это очевидно. Моя семья осталась на Мадейре», — цитирует Роналду Besoccer.

Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне, забив 29 мячей. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может обменять Роналду на Икарди.

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